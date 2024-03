Plus Hadamar-Niederzeuzheim Weiter Explosionsgefahr: Nach Gasunfall in Niederzeuzheim müssen Anwohner weiter auf Rückkehr in Häuser warten Von Anken Bohnhorst i Die Hausbesitzer übergeben den Einsatzkräften ihre Schlüssel, damit dort Messungen vorgenommen werden können. Foto: Klaus-Dieter Häring Lesezeit: 2 Minuten Die Hoffnung auf eine rasche Rückkehr in ihre Wohnungen und Häuser hat sich für die Bürger aus dem Hadamarer Stadtteil Niederzeuzheim, die im Radius von 400 Metern um das Betriebsgelände der Firma Tyczka leben, zerschlagen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe man erneut eine erhöhte Propangaskonzentration gemessen, berichtete Kreisbrandinspektor Frederik Stahl am Donnerstagmorgen. Einige Stunden später meldete er, dass aus dem beschädigten Tank der Firma zwar kein Gas mehr entweiche, die Konzentration in der Kanalisation aber noch immer hoch sei. Die Explosionsgefahr bestehe ...