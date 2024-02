Hadamar

Gasleck auf Firmengelände in Hadamar: Ein Schwerverletzter bei Hauseinsturz

Bei dem Gasaustritt auf einem Firmengelände in Hadamar ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann sei laut Angaben der Polizei entgegen den Anweisungen von Sicherheitskräften in ein evakuiertes Haus zurückgekehrt, wo es zu einer Gasverpuffung kam. Infolgedessen stürzte das Einfamilienhaus vollständig ein. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.