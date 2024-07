Nach Beckensanierung: Waldschwimmbad Nastätten startet endlich in die Saison

Gute Nachrichten für Wasserratten: Die Sanierung der Becken im Nastätter Waldschwimmbad, die durch das schlechte Wetter der vergangenen Wochen immer wieder ins Stocken geriet (wir berichteten), ist endlich abgeschlossen. Am Samstag, 27. Juli, startet dort ab 13 Uhr die Badesaison.

Die Becken sind aus einer eigenen Quelle gefüllt und die Wasserprobe vom zuständigen Labor freigegeben worden. „Unsere Badegäste und unser Personal mussten lange warten – nun kann es endlich losgehen,“ zeigt sich Bürgermeister Jens Güllering in einer Pressemitteilung zufrieden. Er dankt allen an der Sanierung und der Saisonvorbereitung beteiligten Firmen und Personen sowie der Gemeinde Holzhausen. Dort war während der Schließungsphase in Nastätten ein Zutritt zum dortigen Freibad unter Vorlage der Nastätter Saisonkarte möglich. red

Infos zum Bad, zur Wassertemperatur, zu den Öffnungszeiten und den Ticketshop gibt es im Internet unter www.vgnastaetten.de/ tourismus-freizeit/schwimmbaeder/waldschwimmbad-nastaetten