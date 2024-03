Plus Hadamar Nach Gasleck-Unglück in Hadamar: Anwohner zwischen Erleichterung und Sorge Von Christine Schultze, dpa i Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchen Häuser auf eine mögliche Explosionsgefahr. Nach dem Gasleck-Unglück in Hadamar kommen die Feuerwehrleute mit den Messungen in den Häusern im Sicherheitsradius voran. Foto: Thomas Frey/dpa Lesezeit: 3 Minuten Bereits seit Montag ist ein Teil des Ortes evakuiert. Anwohner hoffen auf eine baldige Rückkehr, allerdings auch mit einem mulmigen Gefühl.

Nach dem Gasleck in Hadamar haben die betroffenen Bewohner tagelang abwarten müssen, doch am Freitag waren die Vorbereitungen für ihre Heimkehr auf der Zielgeraden. Im Idealfall könnten die Arbeiten noch zum Abend abgeschlossen werden, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Austretendes Propangas aus einem Tank auf einem Firmengelände am ...