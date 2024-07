Plus Limburg/Dornburg

Illustrator Michi Schmitt trägt Limburg im Herzen: Er gibt Mario Barth die perfekte Kulisse

Von Stefan Dickmann

Michael Schmitt, genannt „Michi“, empfängt den Gast auf einem früheren Bauernhof in Dornburg-Thalheim. Auf einer Koppel hinter dem Haus grasen zwei Pferde, die zur Familie gehören: „Senta“ (die Stute hat am gleichen Tag Geburtstag wie die Schauspielerin Senta Berger) und „Flocki“; den Namen hat der elfjährige Sohn dem Schimmel gegeben. Seit fünf Jahren lebt hier der 61-jährige Illustrator, der unter anderem für den Komiker Mario Barth arbeitet, mit Frau und Sohn. Doch seine Wurzeln liegen in Limburg: Dort ist er aufgewachsen, dort hat er 50 Jahre lang gelebt.