Plus Hadamar

Gasleck nicht im Griff: Explosionsgefahr in Hadamar hält an

i Dieses Wohnhaus in Hadamar wurde durch eine Gasexplosion zerstört. In einem nahegegeben Abfüllbetrieb für Flüssiggas war aus einem Behälter Gas ausgetreten. Foto: dpa/Tom Frey

Lesezeit: 2 Minuten

Schon den dritten Tag in Folge kämpfen die Einsatzkräfte in Hadamar am Mittwoch mit den Folgen eines Gasaustritts aus einem lecken Propangastank.