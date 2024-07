Ein Stück Balduinsteiner Geschichte erhalten: Kreuzigungsgruppe restauriert

Anzeige

Sie erinnert an die beträchtlichen Stiftungen (1733) zugunsten der Kirche von der Witwe Anna Maria Hergenrath (gestorben 1753) und des Pfarrers Johann Jakob Schick (gestorben 1764). Er war 40 Jahre lang Pfarrer in Balduinstein, und der Bau der Kirche St. Batholomäus (ab 1764) lag ihm sehr am Herzen. Gleichzeitig deutet das Denkmal auf die Grabstätte des ehemaligen Gartenbauinspektors Joseph Anton Schariry (gestorben 1877) von Schloss Schaumburg und dessen Ehefrau Luise, geborene Siesmayer (gestorben 1893), hin. Noch zu ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin von Balduinstein konnte Marie-Theres Schmidt (links, mit Karin Goebel-Lange), dank der Initiative und Spende von Familie Goebel-Lange aus Holzheim die aufwendige Restauration vornehmen lassen. red