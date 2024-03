Barmherzige Brüder Trier bestätigen: Gruppe übernimmt Psychiatrie des Lahnsteiner Krankenhauses

Das Lahnsteiner Krankenhaus ist eine Institution in der Stadt: Erster Spatenstich war am 19. März 1963, die Einweihung am 29. Juni 1965.

Die Übernahme schließt die psychiatrische Tagesklinik, die Psychiatrische Instituts-Ambulanz (PIA) sowie alle Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler mit ein. Die BBT-Gruppe „stellt damit die psychiatrische Pflichtversorgung im Rhein-Lahn-Kreis sicher“.

„Mit diesem Schritt sichern wir die wohnortnahe psychiatrische Versorgung in der Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis und die Zukunft von 110 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, wird Dr. Frank Zils, Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. „Als Träger von psychiatrischen Einrichtungen wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Versorgung hier lückenlos und ohne Unterbrechung erfolgt und übernehmen sehr bewusst Verantwortung für die Patientinnen und Patienten.“

Nur „bedarfsgerechte und tragfähige Angebote“ in Lahnstein entwickeln

Die BBT-Gruppe war im Rahmen des Insolvenzverfahrens des zum Elisabeth Vinzenz Verbund gehörenden St. Elisabeth Krankenhauses als Bieterin angefragt worden. Zuvor hatte der Elisabeth Vinzenz Verbund ein Sanierungskonzept mit einem psychiatrischen Schwerpunkt entwickelt, für das zuletzt zwei Bieter, unter anderem die BBT-Gruppe, ihre Angebote abgegeben hatten. „Wir sind überzeugt, dass am Standort Lahnstein in Vernetzung mit anderen Einrichtungen der BBT-Gruppe in der Region nun bedarfsgerechte und tragfähige Angebote entwickelt werden“, sagte Sachwalter Dr. Christoph Niering.

Vor dem Hintergrund der aktuell äußerst schwierigen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen seien derzeit alle Akteure aufgefordert, Schwerpunkte zu entwickeln und in Vernetzung und Kooperation mit schon bestehenden Leistungsangeboten in geographischer Nähe zu gehen, damit medizinisch und wirtschaftlich solide Lösungen entstünden, so Niering weiter.

Rund 50 Millionen Euro in das Krankenhaus Montabaur investiert

„In Vernetzung mit unseren Einrichtungen in der BBT-Region Koblenz-Saffig, insbesondere der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Saffig, werden wir nun das Konzept für die psychiatrische Versorgung und perspektivisch auch weitere medizinische Angebote für die Menschen in Lahnstein und im Rhein-Lahn-Kreis entwickeln“, sagt Jérôme Korn-Fourcade, Regionalleiter BBT-Region Koblenz-Saffig. Dieses werde man zügig gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit RLP und den Kostenträgern vorantreiben. „Wir nehmen unseren Versorgungsauftrag den Menschen gegenüber und unseren Auftrag als sicherer und guter Arbeitgeber in der Region sehr ernst. Deutlich zu sehen ist das am Brüderkrankenhaus in Montabaur, wo in den vergangenen zehn Jahren rund 50 Millionen Euro investiert wurden und damit das Krankenhaus nachhaltig gesichert wurde“, so Korn-Fourcade weiter.

Mit einigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die übernommen werden, wurden bereits erste Gespräche geführt. Neben den Mitarbeitenden der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, der psychiatrischen Tagesklinik und der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) gehören hierzu auch 20 Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler. Außerdem erhalten einige Mitarbeitende aus den Bereichen Service und Verwaltung Angebote zur Übernahme in andere Einrichtungen der BBT-Gruppe.Jérôme Korn-Fourcade: „Ein deutliches Signal möchten wir auch an die Mitarbeite-rinnen und Mitarbeiter aus den anderen Bereichen des St. Elisabeth Krankenhauses senden, sich in einer unserer Einrichtungen in der Region zu bewerben, um möglichst schnell eine berufliche Zukunft zu finden.“