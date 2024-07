Plus Neuwied Insolvenzplan bestätigt: Wie es jetzt mit dem DRK-Krankenhaus Neuwied weitergeht Von Hilko Röttgers i Das Amtsgericht Mainz hat den Insolvenzplan für die DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz bestätigt, das Ende des Eigenverwaltungsverfahrens steht bevor. Der Standort Neuwiedsoll daraus gestärkt hervorgehen. Foto: Stephanie Mersmann (Archiv) Nachdem das Amtsgericht in Mainz kürzlich den Insolvenzplan für die DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz bestätigt hat, bahnt sich das Ende des Eigenverwaltungsverfahrens an. Das betrifft auch den Standort Neuwied, der aus dem Verfahren gestärkt hervorgehen soll. Doch es gibt auch Herausforderungen. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir befinden uns branchenweit in einem schwierigen Marktumfeld und damit allgemein schwierigen Zeiten für Krankenhäuser in Deutschland“, berichtet Manuel González, Aufsichtsratsvorsitzender der DRK-Trägergesellschaft Süd-West. „Wir stehen zugleich aber auch vor dem Ende des Eigenverwaltungsverfahrens. Dieses war ein zentraler Schritt auf dem Weg, unsere Standorte, also auch Neuwied, nachhaltig zu sichern. ...