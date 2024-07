Plus Rhein-Lahn

Kreistagsfraktionen beklagen Informationsmangel: Wie geht es weiter mit dem Paulinenstift in Nastätten?

i Wie kann das Krankenhaus in Nastätten langfristig gesichert werden? Mit dieser Frage befasst sich heute der Kreistag in nicht öffentlicher Sitzung. Foto: Norbert Schmiedel

Wie sieht die Zukunft des aufgrund wachsender Verluste ins Wanken geratenen Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) aus, und welche Auswirkungen hat der von der Gesellschafterversammlung favorisierte Sanierungsplan für das Krankenhaus Paulinenstift in Nastätten, das Teil des GKM ist? Die Fragen sind immer noch offen und werden am Freitag in nicht öffentlicher Sitzung im Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises erörtert, beantwortet wohl kaum.