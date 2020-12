Rhein-Lahn

Nun hat der Coronavirus auch den Rhein-Lahn-Kreis mit voller Wucht erfasst: Nach Angaben der Kreisverwaltung sind, Stand Freitagnachmittag, aktuell 25 Personen als begründete Verdachtsfälle im Kreis bekannt. Diese befinden sich allesamt in Quarantäne. Dazu kommen mittlerweile sechs bestätigte Fälle, die isoliert sind: zwei Fälle in Lahnstein, drei Fälle in der VG Loreley (in zwei Orten) und ein Fall in der VG Diez. Die Kontaktermittlungen der Infizierten laufe. Die Ansteckung sei in Italien, Österreich und Heinsberg erfolgt.