Im Landkreis Limburg-Weilburg gelten ab Freitag gelockerte Corona-Regeln. Die Kreisverwaltung meldet am Mittwochmittag eine Corona-Inzidenz von 36,1, basierend auf den Werten des Robert-Koch-Instituts. Damit liegt der Wert am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Somit können die Maßnahmen der „Bundesnotbremse“ wieder außer Kraft gesetzt werden, die seit dem 24. April im gesamten Kreisgebiet gelten. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.