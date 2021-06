77-Jährige stirbt an Corona – Inzidenz im Kreis bleibt aber auf niedrigem Niveau

Die Anzahl der Neuinfektionen bleibt hingegen auf niedrigem Niveau: Laut Kreisverwaltung kamen seit Wochenbeginn vier Fälle hinzu. Insgesamt sind derzeit 28 Einwohner des Kreises nachweislich infiziert. Das Landesuntersuchungsamt bezifferte die Inzidenz am Mittwochnachmittag auf 6,9 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am stärksten ist derzeit die VG Bad Marienberg betroffen.