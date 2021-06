Bruno Georg sitzt entspannt am großen Tisch im evangelischen Gemeindezentrum in Betzdorf, in der Gontermannstraße. „Endlich fangen wir wieder an“, sagt er und blickt auf die bereits gepackten Tüten mit Lebensmitteln. Die Tafel in Betzdorf öffnet heute wieder ihre Türen für hilfsbedürftige Menschen aus Betzdorf und Umgebung.