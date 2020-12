Limburg-Weilburg

In dicke Jacken oder Decken gehüllt draußen am Tisch sitzen und sich das Essen schmecken lassen? Ist das in diesem Winter das typische Bild in den Restaurants? Auf das Essengehen soll jedenfalls keiner verzichten müssen, finden Gastronomen. Um den Gästen die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu nehmen, werden sie kreativ.