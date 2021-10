Einzelhandel übt scharfe Kritik: FOC-Erweiterung stößt in Region auf Widerstand

Die Pläne des Montabaurer Investors und Internetunternehmers Ralph Dommermuth, das Fashion-Outletcenter (FOC) am ICE-Bahnhof der Westerwälder Kreisstadt zu vergrößern und dabei die Verkaufsfläche mehr als zu verdoppeln, stößt auf massiven Widerstand im Einzelhandel des Rhein-Lahn-Kreises, aber insbesondere auch jenseits der Landesgrenze in Limburg. Für viele passiert jetzt genau das, was bei der Erstgenehmigung des Fabrikverkaufs befürchtet worden ist: Per Salamitaktik soll das FOC nun Dimensionen annehmen, die für Betriebe in den umliegenden Städten zur Existenzbedrohung werden.