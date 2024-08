Plus Mayen Negative Stellungnahmen gegen Montabaurer FOC-Pläne: Mayen wird nicht beteiligt – FDP spricht von Klage Von Thomas Brost i Der Mayener Einzelhandel würde von den Erweiterungsplänen des Montabaurer Factory-Outlet-Centers negativ betroffen, fürchten Kommunalpolitiker in Mayen. Foto: Thomas Brost Das Factory-Outlet-Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln: Nachbarstädte wie Andernach, Neuwied und Koblenz sehen dies als existenzgefährdend für den einheimischen Handel an und geben negative Stellungnahmen ab. Mayen wurde nicht an dem Verfahren beteiligt – die FDP spricht nun von einer Klage. Lesezeit: 2 Minuten

Aufgeschreckt ist der Einzelhandel in der Region Koblenz durch die Pläne des Factory-Outlet-Centers (FOC) in Montabaur, das seine Verkaufsfläche verdoppeln will – auf maximal 20.000 Quadratmeter. Nachbarstädte wie Andernach, Neuwied und Koblenz sehen dies als existenzgefährdend für den einheimischen Handel an. Sie haben negative Stellungnahmen an die Raumplanungsbehörde abgegeben – ...