Plus Neuwied/Montabaur/Koblenz

FOC Montabaur: Während Koblenz klagen will, wartet Neuwied noch ab

i Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur soll erweitert werden. Im Umland regt sich dagegen Widerstand, Foto: Camilla Härtewig

Auf die geplante Erweiterung des Factory Outlet Centers in Montabaur haben Städte im Umland mit deutlicher Ablehnung reagiert. In Koblenz soll es bei scharfen Worten allein nicht bleiben: Dort hat der Stadtrat beschlossen, eine Normenkontrollklage anzustrengen. Auch in der jüngsten Sitzung des Neuwieder Stadtrats kam das FOC zur Sprache.