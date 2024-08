Plus Koblenz

FOC-Erweiterung: Koblenzer Politik diskutiert Klage gegen Pläne in Montabaur

i Das Factory Outlet Center in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln. Foto: Archiv Andreas Egenolf

Die geplante Erweiterung des Factory Outlet Centers (FOC) in Montabaur schlägt auch in Koblenz weiter hohe Wellen. Einzelhändler und Kommunalpolitiker wehren sich schon seit Jahren gegen das Vorhaben. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Hufa) berieten die Mitglieder nun rechtliche Schritte gegen die Verdopplung der Verkaufsfläche auf dann 19.800 Quadratmeter.