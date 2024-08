Plus Koblenz Verkaufsfläche soll verdoppelt werden: Stadt Koblenz will gegen Montabaurer FOC klagen Von Jan Lindner i Das Factory-Outlet-Center in Montabaur will seine Verkaufsfläche mehr als verdoppeln. Foto: Andreas Egenolf Die Stadt Koblenz erwägt eine Klage gegen die geplante Verdopplung des Factory-Outlet-Centers (FOC) in Montabaur. Das teilte die Verwaltung am Freitagvormittag mit. Ob damit die Erweiterung des FOC auf dann 19.800 Quadratmeter Verkaufsfläche verhindert werden kann, ist ungewiss. Lesezeit: 2 Minuten

Vor zwei Wochen hatte die zuständige Aufsichtsbehörde der Erweiterung in Montabaur unter Auflagen zugestimmt. Die Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord dürfte bei sehr vielen Einzelhändlern und Politikern in Koblenz, Neuwied, Andernach, Mayen, Limburg und vielen anderen Städten der Region schlecht angekommen sein. In den vergangenen Jahren hatten sie ...