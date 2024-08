Plus Rheinland-Pfalz

Geplante Outlet-Vergrößerung: Erweiterung wird Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtags

i Das Fashion Outlet Center in Montabaur - FOC - darf fast doppelt so groß werden wie bisher. Foto: Sascha Ditscher

Die Entscheidung, dass das Fashion Outlet Center (FOC) in Montabaur seine Verkaufsfläche fast verdoppeln darf, stößt in den umliegenden Städten auf Unverständnis. Auch in der Landespolitik wird der Schritt kritisch gesehen. Die Freien Wähler wollen das Thema in den Wirtschaftsausschuss des Landtags einbringen.