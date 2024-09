FOC-Verdopplung in Montabaur: Stadt Koblenz bereitet Klage vor

Plus Mayen Andernach & Mayen

Negative Stellungnahmen gegen Montabaurer FOC-Pläne: Mayen wird nicht beteiligt – FDP spricht von Klage

Das Factory-Outlet-Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln: Nachbarstädte wie Andernach, Neuwied und Koblenz sehen dies als existenzgefährdend für den einheimischen Handel an und geben negative Stellungnahmen ab. Mayen wurde nicht an dem Verfahren beteiligt – die FDP spricht nun von einer Klage.