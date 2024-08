Plus Montabaur/Rheinland-Pfalz

Das Factory Outlet Center Montabaur darf wachsen: Stärkung des Standorts versus Verödung der Nachbarstädte?

Von Tim Kosmetscke

i Das Factory Outlet Center Montabaur darf erweitert werden - seine Fläche wird sich nahezu verdoppeln. Vor allem die bisherige Parkplatzfläche soll bebaut werden, als Ersatz soll ein Parkhaus entstehen. Im Umland wurde die Nachricht enttäuscht aufgenommen - viele Städte fürchten um ihren Einzelhandel. Foto: Sascha Ditscher

Der Einzelhandel in den Innenstädten in Rheinland-Pfalz steht unter Druck – Onlinekonkurrenz zieht Kaufkraft ab, und aktuelle Teuerungsraten sorgen auch nicht gerade dafür, dass die Menschen mehr Geld in die Läden tragen. Und jetzt wurde auch noch bekannt, dass das Factory Outlet Center Montabaur deutlich erweitert werden darf. Ein weiterer Sargnagel? Stimmen und Stimmungen aus Handel und Politik.