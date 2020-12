Katzenelnbogen

Fünf Kinder, Mann, Job und jede Menge ehrenamtliches Engagement: Tanja Noppe hat auch in der Corona-Zeit keine Langeweile. Die 52-Jährige wohnt in Dörsdorf, arbeitet dreimal pro Woche als Arztsekretärin in Idstein und engagiert sich seit vielen Jahren als Vorsitzende des Schulelternbeirats der Realschule plus/FOS im Einrich. Im Telefoninterview berichtet sie, wie ihr Alltag in dieser besonderen Zeit aussieht.