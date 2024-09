Plus Koblenz

Feuerwehr Koblenz zieht Fazit zu Warntag: Warum die Durchsagen nicht jeder hörte

i In den vergangenen Jahren hat die Stadt Koblenz ihr Sirenennetzwerk sukzessive ausgebaut. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Ein krächzender Alarmton dröhnte am Donnerstag der Vorwoche um 11 Uhr vibrierend aus Tausenden Smartphones in Koblenz, Sirenen jaulten auf den Dächern der Stadt. Am bundesweiten Warntag wurden alle Sirenen- und Warnsysteme getestet. Nicht alles hat bei der Probe für den Ernstfall wie erhofft funktioniert, wie die Stadt mitteilt. Trotzdem zieht die Feuerwehr Koblenz nach Auswertung von Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein positives Fazit, nimmt aber zugleich die Bevölkerung in die Pflicht.