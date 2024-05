Hans Helmut Döbell möchte Ortsbürgermeister in Hochstetten-Dhaun bleiben: „Bereits gestartete Projekte abschließen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich bin 69 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Als Betriebswirt war ich über 25 Jahre als Logistikleiter im Management und Führungsbereich tätig. Ich verfüge über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik auf Gemeinde-, Verbandsgemeinde- und Kreisebene in leitenden Funktionen. In der kommunalen Familie bin ich bestens vernetzt. Vorstands- und Gründungsmitglied in einigen Vereinen, ehrenamtlicher Schöffe sowohl am Verwaltungs- als auch am Amtsgericht.

Mein politischer Werdegang

Seit 1979 bis heute bin ich im Ortsgemeinderat in Hochstetten-Dhaun tätig, davon 20 Jahre als Erster Beigeordneter, seit 2014 Ortsbürgermeister. Mitglied im Verbandsgemeinderat bin ich seit 1994 und seit 2009 Erster Beigeordneter – als SPD-Mitglied.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte unsere gemeinsame Zukunft und Lebensqualität weiterhin erfolgreich gestalten – mit unseren Ehrenamtlichen, unserer Freiwilligen Feuerwehr, unseren Partnern in der medizinischen und sozialen Versorgung, wie der Kindertagesstätte, unseren Unternehmen, unseren Mitarbeitern, den Vereinen sowie allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Ich bewerbe mich erneut als Bürgermeister von Hochstetten-Dhaun, um bereits gestartete Projekte abzuschließen, weitere zukunftsfähige Vorhaben in unserer Gemeinde an den Start zu bringen und natürlich aus Freude an der Politik vor Ort. Bei mir steht eine zielorientierte Strategie im Vordergrund.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Neben den vor kurzem abgeschlossenen Maßnahmen geht es nun weiter mit der Verkehrsberuhigung B41 alt, Bike & Ride, E-Bike-Terminal, dem Dorferneuerungskonzept, den Begrünungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, Umgestaltung Friedhöfe, Sanierung der K9-Brücke nach Hochstädten, Sanierung der Bahnbrücke und der Bongossi-Brücke zum Sportplatz, der Ausweisung von Neubaugebieten und der Flächen von PV-Anlagen für die Energiewende. DSL-Versorgung.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich kann nicht Nein sagen. Ungeduld.

Das ist mein politisches Motto

Aktiv anpacken, nicht abwarten. Risikobereit.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.