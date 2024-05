Plus Bad Kreuznach

Politiker stellen sich Fragenhagel: Podiumsdiskussion mit Schülern des Stama in Bad Kreuznach

i Insgesamt sieben Politiker stellten sich den Fragen der Schüler am Gymnasium an der Stadtmauer (von links): Alexander Jungbluth (AfD), Karsten Lucke (SPD), Jutta Paulus (Grüne), Philipp Fernis (FDP), Laura Claire Loscheider (Volt), Ralf Seekatz (CDU) und Joachim Streit (Freie Wähler). Foto: Lena Reuther

Da bei der diesjährigen Europawahl am 9. Juni erstmals auch Personen ab 16 Jahren wählen dürfen, haben Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer in Bad Kreuznach eine Podiumsdiskussion veranstaltet und Vertreter von Parteien eingeladen. So konnten die Schüler einen Eindruck davon gewinnen, wie sich die Parteien zu bestimmten Themen positionieren.