Plus Kreis Bad Kreuznach Wasser steigt weiter an Nahe und Glan – Höchststand am Nachmittag erwartet Von Rainer Gräff Gebannt blicken Anwohner und Rettungskräfte auf die Entwicklung der Wasserstände und auf die Regenmengen. Lesezeit: 1 Minute

Nahe: Infolge des ergiebigen Dauerregens sind die Wasserstände der Nahe bis in die vergangene Nacht zu Samstag stark angestiegen. Am Pegel Oberstein wurde um 04:00 Uhr der Höchststand von 188 cm erreicht, am Pegel Martinstein um 07:30 Uhr der Höchststand von 304 cm. An der unteren Nahe werden die Höchststände im ...