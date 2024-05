Plus Roxheim Meinungsbildung im Rat Raum geben: Jutta Keßler möchte Ortsbürgermeisterin in Roxheim werden Von Christine Jäckel i Jutta Keßlers Ziel bei der Kommunalwahl am 9. Juni: Sie möchte die nächste Ortsbürgermeisterin im Roxheimer Rathaus werden. Foto: Christine Jäckel Jutta Keßlers Ziel bei der Kommunalwahl am 9. Juni: Sie möchte die nächste Ortsbürgermeisterin im Roxheimer Rathaus werden. Lesezeit: 3 Minuten

Jutta Keßler setzt bei ihrer Kandidatur als parteilose Bewerberin für das Amt der Ortsbürgermeisterin auf Klarheit in ihren Aussagen und auf Sachlichkeit. Beraten und koordinieren, das sind ihre Schwerpunkte, die sie sich für die Arbeit in der Gemeinde vorgenommen hat. In Roxheim bewerben sich drei Kandidaten bei der Kommunalwahl am ...