Kirn blieb verschont – Nur die Spielgeräte bekamen nasse Füße

Die Vorkehrungen waren getroffen. Der Ernstfall blieb zum Glück aus in der Stadt am Zusammenfluss von Nahe und Hahnenbach.

Am Samstagmorgen um 4 Uhr hatte die Nahe am Pegel Idar-Oberstein ihren Scheitelpunkt mit 1,88 Meter. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Helfer von Feuerwehr und THW aus den Landkreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück auf dem Weg ins Saarland.

In Kirn hatte das Bauhofteam um Heiko Kaiser bereits am Freitag einen Teil des mobilen Hochwasserschutz aufgebaut. Die Stadt – in der Vergangenheit bei kritischeen Wetterlagen und Fluten leidgeprüft – blieb vom Starkregen und von Überflutungen weitestgehend verschont. Lediglich der Spielplatz Schülerkiesel verwandelte sich zum Wasserspielplatz. Schäden entstanden nicht.