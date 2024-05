Plus Winzenheim Auf der Kirmes zarte Bande geknüpft: Gabriele und Wolfgang Gleich aus Winzenheim feiern Goldhochzeit Von Josef Nürnberg i Gabriele und Wolfgang Gleich feiern heute Goldhochzeit. Foto: Josef Nürnberg Am heutigen Samstag (18. Mai) feiern Gabriele und Wolfgang Gleich aus Winzenheim Goldhochzeit. Was ist das Geheimnis für ihre lange Beziehung? Lesezeit: 2 Minuten

Heute Samstag feiern Gabriele (69) und Wolfgang Gleich (72) Goldhochzeit. Vor 50 Jahren läuteten dem Jubelpaar die Glocken der Bergkirche in Waldböckelheim. Heute rufen die Glocken der Lukaskirche Winzenheim um 15 Uhr zum Dankgottesdienst. Denn in der Gemeinde war der Jubilar lange Presbyter. So versteht es sich fast von selbst, ...