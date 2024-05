Plus Bad Kreuznach Gnadenlos mit der Berliner Ampel abgerechnet: Simone Solgas Auftritt in der Kreuznacher Loge Von Harald Gebhardt i Simone Solga bei ihrem Auftritt in der Loge. Die Kabarettistin empörte sich pausenlos. Foto: Harald Gebhardt Es war ein äußerst unterhaltsamer, amüsanter Kabarettabend vor ausverkauftem Haus in der Bad Kreuznacher Loge – jedenfalls für die Unempfindlichen. Lesezeit: 3 Minuten

In ihrem Programm „Ist doch wahr!“ nahm sich Simone Solgar den deutschen Befindlichkeiten, der Empörungsgesellschaft und zeitaktuellen „Aufregern“ an, vor allem aber die Politik und insbesondere die Berliner Ampel ins Visier. Eine zweistündige One-Woman-Show als Vorsprecherin der Kreuznacher Selbsthilfegruppe „Ich will weg aus Deutschland“. Schon bevor die laut eigener Ansage „39-plus-X-Jährige“ ...