Plus VG Birkenfeld VG-Bürgermeisterwahl in Birkenfeld: Matthias König segelt unter der FW-Flagge Seine Kandidatur hat Matthias König für den Posten als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld schon Ende September 2023 angekündigt, doch jetzt steht praktisch fest, dass er dies nicht als Einzelbewerber, sondern unter der Flagge der Freien Wähler (FW) tun wird. Die formelle Nominierung des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) im BIR-Kreis soll nächste Woche erfolgen. Von Axel Munsteiner

Nach Auskunft des Kreisvorsitzenden Michel Grandmaire (Buhlenberg) wollen die Mitglieder der Freien Wähler Matthias König am Dienstag, 7. Februar, ab 18 Uhr bei einer Versammlung in der Pizzeria am Birkenfelder Stadion offiziell aufs Schild heben. „Er ist für uns der ideale Kandidat, der genau zu uns passt“, betont Grandmaire im ...