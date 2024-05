Plus Baumholder Neue Konkurrenz mit ähnlichem Namen: So sieht die FWG Dr. Nagel das Duell mit den Freien Wählern in Baumholder Von Sascha Saueressig i Die FWG Dr. Nagel will im Juni nicht nur im Stadtrat, sondern auch im Verbandsgemeinderat an die sehr guten Ergebnisse vor fünf Jahren anknüpfen. Auf VG-Ebene muss man sich aber erstmals mit den Freien Wählern auseinandersetzen, die sich um den amtierenden VG-Chef Bernd Alsfasser gruppiert haben. Foto: Nikola Krieger/FWG Die Freie Wählergemeinschaft Dr. Nagel (FWG) blickt auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurück und zählt somit zu den ersten Gruppierungen in Rheinland-Pfalz. Sie ist vom ehemaligen Stadtbürgermeister und Sanitätsrat Dr. Gerhard Nagel (1919 bis 1995) ins Leben gerufen worden, um als Zusammenschluss von Bürgern auf kommunaler Ebene entstanden, die eine Alternative zu den etablierten Parteien in der Kommunalpolitik finden wollten. Lesezeit: 3 Minuten

Der heutige FWG-Vorsitzende Günther Jung will eine Rückbesinnung auf lokale Themen fördern: Die Politik in der Stadt Baumholder und der VG sollen im Vordergrund stehen. Die zuletzt betriebene Unterstützung der Freien Wähler im Landkreis, die gemeinsam mit der Liste Bernhard Alschers für Birkenfeld zum Einzug in den Kreistag führte, beendet ...