Plus Kreis Birkenfeld Hochwasser: Kameraden aus dem Kreis Birkenfeld unterstützen Einsatzkräfte im Saarland und Trier Von Christian Schulz i Etwa 2000 Sandsäcke wurden im Steinbruch Juchem in Niederwörresbach gefüllt und transportiert. Fotos: Hosser Foto: Hosser Die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für den Landkreis Birkenfeld versetzten die Blaulichtfamilie im Kreis Birkenfeld in höchste Alarmbereitschaft. Bei vielen Betroffenen der Starkregenereignisse in Fischbach und Herrstein dürften bei dieser Meldung mulmige Gefühle hochgekommen sein ... Lesezeit: 3 Minuten

Am Samstagmorgen herrschten dann Gewissheit und Erleichterung. Außer wenigen, eher kleineren Feuerwehreinsätzen ist das Kreisgebiet vom Unwetter verschont geblieben. Für die Feuerwehr und das THW war es aber keineswegs eine ruhige Nacht. Im Zeichen der überörtlichen Hilfe im Katastrophenfall waren zahlreiche Kräfte im Saarland, in der Region Trier und in ...