Plus Siesbach Erneuerbare Energie in Siesbach: Neue Vertragsverhandlungen mit Windrad-Firma Von Niels Heudtlaß i Die aktuelle Planung in Siesbach sieht vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E- 138 vor, mit einer Narbenhöhe von 160 Metern und einem Rotordurchmesser von 138 Metern. Foto: Andreas Arnold/dpa Es gibt neues beim Dauerbrennerthema Windenergie in Siesbach. Auch ein PV-Freiflächenprojekt auf dem Gebiet der Ortsgemeinde ist in Planung. Lesezeit: 2 Minuten

In einer Einwohnerfragestunde hat Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger den Bürgern in Siesbach den neuen Stand in Sachen Windenergie vorgestellt. Durch ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm sei die Rechtssicherheit der Verträge mit der Firma Geres, die für Bau und Planung der Windkraftanlagen in Siesbach zuständig ist, nicht mehr gegeben. Das habe der ...