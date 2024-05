Plus Frauenberg

Edelsteinmanufaktur ist ein gesundes Unternehmen: Firma Stephan feiert AOK-Zertifizierung

i Sandra di Toro (Bild oben, links), Leiterin Markt der AOK-Großregion Saarland/Rheinland-Pfalz, überreichte das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ an die Firmenchefs Kathrin und Bernd Stephan (2. und 3. von links). Foto: Nikola Krieger

Der Fachkräftemangel plagt viele Unternehmen. Die Edelsteinmanufaktur Stephan in Frauenberg geht schon lange spezielle Wege, holt schon seit den 1980er-Jahren Azubis und Mitarbeiter ohne Führerschein und ÖPNV-Anbindung mit derzeit 21 Firmenautos ab, bietet ihren 250 Mitarbeitern Sport- und Gesundheitskurse und seit Kurzem in Zusammenarbeit mit der „B-Site“ in Baumholder auch Jobräder an.