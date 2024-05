Plus Herrstein/Hundheim Mit Schwert, Schild und Gemeinschaft: Wie eine Herrsteiner Gruppe das Mittelalter zum Leben erweckt Von Niels Heudtlaß i Peter Werner, Michael Becker, Stefan Neuheuser und Eileen Haas (von links) vor dem Lager des Mittelalterconvents zu Herrstein auf dem Bogenspectaculum in Hundheim Fotos: Niels Heudtlaß Foto: Niels Heudtlaß Der Mittelalterconvent zu Herrstein haucht der Zeit der Ritter und Lehnsherren auf Märkten in der Region Leben ein. Dabei legen sie viel Wert auf Authentizität und Gemeinschaft. Auch ein schwerer Schicksalsschlag ließ die eingeschworene Gruppe nicht auseinander brechen. Lesezeit: 5 Minuten

Der Geruch von Essen und brennendem Holz schwebt über der Wiese. Unter gusseisernen Töpfen knistern Scheite im Feuer. Menschen in Leinenkleidung tummeln sich zwischen Stoffzelten, trinken aus Tonkrügen oder rühren in den Töpfen. An den weißen Zelten lehnen Schwerter und Schilde, und im Hintergrund heben sich die Zinnen einer Burgruine ...