Plus Birkenfeld Der Vatertag wird mitgenommen: Birkenfelder Weinfest wird auf vier Tage ausgedehnt Von Axel Munsteiner i So sah es bei der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr aus. Damals war der Kirchplatz vor allem in den Abendstunden während des Weinfests immer gut gefüllt. Foto: Axel Munsteiner (Archiv) Nach der sehr erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird beim Birkenfelder Weinfest 2024 gleich mal einen Tag länger gefeiert. Die zweite Auflage der Veranstaltung geht von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. Mai, an bewährter Stelle – auf dem Kirchplatz – über die Bühne. Lesezeit: 2 Minuten

Es habe praktisch auf der Hand gelegen, schon am Donnerstag loszulegen, erklärt der städtische Marktmeister Jürgen Schug im NZ-Gespräch. Denn dann ist Christi Himmelfahrt, also der sogenannte Vatertag. Dieser wird klassischerweise von Gruppen für feucht-fröhliche Wanderausflüge genutzt. „Insofern bieten wir die Möglichkeit für ein neues Ziel an, mit dem man ...