Andrea Thiel möchte Ortsbürgermeisterin in Abentheuer bleiben: „Gemeindearbeit transparent gestalten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Andrea Thiel. Ich bin 50 Jahre alt und verheiratet. Nach meiner Ausbildung zur Bankkauffrau und Sparkassenbetriebswirtin war ich über 30 Jahre bei einem Kreditinstitut angestellt. Seit April 2022 bin ich in der Verwaltung tätig und besuche begleitend die Verwaltungsschule. In meiner Freizeit wandere, singe und koche ich gerne. Seit über 40 Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich im Deutschen Roten Kreuz.

Mein politischer Werdegang

Ich bin parteipolitisch unabhängig und amtierende Ortsbürgermeisterin von Abentheuer.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Die Erhaltung der Eigenständigkeit der Ortsgemeinde Abentheuer, die transparente Gestaltung der Gemeindearbeit, die Erhaltung und der Ausbau der vorhandenen Infrastruktur, die Förderung der generationenübergreifenden Dorfgemeinschaft, die Umsetzung der im Team (Gemeinderat / Einwohnerversammlung) erarbeiteten Lösungen und Ideen

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Ich setze mich ein für den weiteren Breitbandausbau in der Ortsgemeinde, die Umsetzung der geplanten Friedhofsumgestaltung in Abentheuer, einen besseren Informationsaustausch in der Gemeinde.

Das sind meine Ecken und Kanten

Meine Ungeduld

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.