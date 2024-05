Plus Berglangenbach

Bürgermeisterwahl in Berglangenbach: Soldat fordert Amtsinhaber

Von Sascha Saueressig

i Stefan Valastro kandidiert ebenfalls als Ortschef. Fotos: Saueressig Foto: Sascha Saueressig

In diesem Jahr wird es am Abend des 9. Juni in Berglangenbach eine Entscheidung geben: Der 42-jährige Soldat Stefan Valastro tritt gegen Amtsinhaber Kurt Jenet an. Vor zehn Jahren wurde Ortsbürgermeister Kurt Jenet erst fünf Monate nach der Kommunalwahl bei seiner ersten Kandidatur als Ortschef gewählt. Zuvor waren die Bürger zweimal zur Urne gerufen worden und hatten beides Mal den allein antretenden Kandidaten nicht die erforderliche Mehrheit verweigert.