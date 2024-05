Plus Rheinbrohl

Warum es erstrebenswert war, Sklavin in der Antike zu sein: Spannende Römertage in Rheinbrohl

Von Sabine Nitsch

i Die Familia Poppaea erlaubte Einblicke ins luxuriöse Leben eines Praetorianerpräfekten. Foto: Sabine Nitsch

Dass das Leben im alten Rom durchaus luxuriös und angenehm sein konnte, das haben die Römertage in Rheinbrohl am Wochenende gezeigt. Darüber hinaus gab es jede Menge Einblicke in die Ernährung der alten Römer, die Kunst, ein Kettenhemd herzustellen und vieles mehr.