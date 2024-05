Plus Dierdorf Verkehrsunfall auf der B 413 bei Dierdorf: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt Von Claudia Voß i ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagnachmittag bei Dierdorf gekommen. Die Bundesstraße 413 hinter Dierdorf in Fahrtrichtung Autobahn war bis zum Abend voll gesperrt. Die Fahrer von zwei Fahrzeugen wurden ins Krankenhaus gebracht. Lesezeit: 1 Minute

Wie die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus mitteilten, hatte sich der Unfall mit zwei Fahrzeugen am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 413 hinter der Ortslage Dierdorf in Fahrtrichtung Autobahn ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 19-Jähriger mit einem Ford auf der B 413 gegen 15.55 Uhr aus Richtung Dierdorf kommend in Richtung der Bundesautobahn unterwegs gewesen, als ...