Plus Unkel „Unkel ist für mich das rheinische Nizza“: Was der Unkeler Bürgermeisterkandidat Ralf Klein vorhat Von Daniel Rühle i Ralf Klein Foto: Daniel Rühle Nach 20 Jahren Stadtbürgermeister Gerhard Hausen wird es einen Wechsel im Alten Rathaus in Unkel geben. Ralf Klein tritt für die SPD an. Die RZ hat mit ihm über seine wichtigsten Themen gesprochen. Lesezeit: 4 Minuten

Herr Klein, warum möchten Sie Bürgermeister der Stadt Unkel werden? Weil ich und meine Familie hier in Unkel sehr gut aufgenommen wurden, als wir vor 15 Jahren hergezogen sind. Ich möchte an die Stadt etwas zurückgeben. Und was wollen Sie für die Stadt tun? Wo sehen Sie die drängendsten Hausaufgaben? Die Belebung der ...