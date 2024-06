Plus Neuwied Unglaubliche Glücksgefühle bei Gospeltag: Weltstar aus Schweden gibt Workshop in Neuwied Von Charley Burke i Eine herrliche Kulisse für das Konzert bot die Neuwieder Marktkirche: Begleitet von Pianist Dirk Benner präsentierten die Workshopteilnehmer, was sie in kurzer Zeit gelernt und gemeistert haben. Foto: Charley Burke Bereits zum fünften Mal hat der Neuwieder Gospeltag stattgefunden. Was 2015 begann, ist inzwischen zu einer festen Größe im Musikprogramm der Deichstadt geworden. Veranstalter des Workshops sind der Evangelische Kirchenkreis Wied, der Kreis-Chorverband Neuwied und der Pastorale Raum Neuwied. Lesezeit: 2 Minuten

Der Workshop wurde diesmal von dem international bekannten Gospelchorleiter Joakim Arenius geleitet. Der Schwede ist seit Anfang der 1990er-Jahre als Chorleiter und Komponist tätig. In den vergangenen Jahren leitete er Workshops in den USA, Russland und Kenia und freute sich, in Neuwied zu sein. „Ich finde es sehr schön hier ...