Wer wird neuer Ortsbürgermeister in Windhagen? Martin Buchholz (CDU) und Hans-Dieter Geiger (G-BfW) sind in der Stichwahl am 23. Juni die beiden Kandidaten. Die in der Urwahl unterlegenen haben nun ihre Unterstützung für Geiger angekündigt. Fotos: Archiv Michael Möhlenhof (1), Daniel Rühle (2) Foto: Michael Möhlenhof