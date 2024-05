Plus Neuwied

Tolle Party trotz Regen: Neuwied feiert die Stadtentwicklung

Von Jörg Niebergall

i Die vom Deichstadtfest bekannten Donnerloch Boyz sorgen trotz schlechten Wetters für gute Stimmung. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Alles war gerichtet, und es hätte eine richtig großartige Feier werden können. Hätte, wenn da der Wettergott nicht sein Veto eingelegt hätte. Anlässlich des „Tags der Städtebauförderung“ hatte die Stadt Neuwied am Samstag rund um Deich, Pegelturm und Marktplatz eine tolle Party mit allem, was so dazugehört, organisiert – die dann leider ein bisschen ins Wasser fiel.