Plus Vettelschoß

Seit 125 Jahren eine schlagkräftige Löscheinheit: Freiwillige Feuerwehr Vettelschoß feiert Jubiläum

Von Simone Schwamborn

i Volles Haus im Forum: Zum Kommers anlässlich des 125. Geburtstages der Feuerwehr Vettelschoß kamen viele Gäste und Gratulanten. Foto: Simone Schwamborn

Das erste Feuerwehrfahrzeug in Vettelschoß zogen einst Pferde vom Spritzenhaus zu den Brandstellen. Poliert und geschmückt stand die Handdruckspritze nun im Vettelschoßer Forum, in dem am Samstagabend der Kommers „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Vettelschoß“ stattfand.