Kreis Neuwied investiert in Kinderwohl: Viele Erweiterungen der Kitas vorgesehen

Auf seiner letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen am 9. Juni hat der Kreistag den Weg für Investitionen in das Wohl der jüngsten Bürger des Landkreises Neuwied freigemacht: Im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten verabschiedeten die Mitglieder des Gremiums jeweils einstimmig den Bedarfsplan, die Zuwendungsrichtlinien und konkrete Zuschüsse zu Baumaßnahmen. Das teilt der Kreis Neuwied in einer Pressemitteilung mit.

„Da wir ein attraktiver Landkreis sind und sich der Zuzug junger Familien weiterhin auf hohem Niveau befindet, sieht der Kita-Bedarfsplan 2024 einen entsprechenden Ausbau von Plätzen vor“, freut sich Achim Hallerbach, Landrat des Kreises Neuwied, über die Entscheidung, von der 66 Kitas im Kreisgebiet profitieren. Davon befinden sich 28 Kitas in freier und 38 in kommunaler Trägerschaft. Laut Planung sollen insgesamt 5.901 Plätze zur Verfügung stehen, 251 Plätze davon werden von Kindern unter zwei Jahren belegt – im Vergleich zur letzten Fortschreibung ein Zuwachs um 183 Plätze.

Provisorische Lösungen für elf Standorte

Für elf Standorte sind im Kita-Jahr 2024/2025 provisorische Lösungen in Form von Außengruppen und befristeten Erweiterungen vorgesehen; die Ablösung erfolgt durch Neu- und Erweiterungsbauten. Die aktuellen Planungen gehen von nur noch 264 Plätzen (4,5 Prozent der Gesamtplätze) aus, bei denen keine Betreuung über die Mittagszeit mit mindestens sieben Stunden (Rechtsanspruch) vorgesehen ist. Seit 2021 wurden 470 Plätze auf den Rechtsanspruch umgestellt. Was die nachfolgenden Jahre betrifft, so werden für die Kitas Bedarfsprognosen angestellt, die auf Hochrechnungen aktueller Kinderzahlen, den Geburtenraten und den geplanten Wohnbaugebieten in den Ortsgemeinden fußen.

Mit Blick auf die erstmals seit dem Jahr 2014 leicht rückläufige absolute Anzahl der Kinder im Kita-Alter, weist Landrat Achim Hallerbach auf die Unsicherheitsfaktoren solcher Zahlenwerke hin. Tatsächlich ist an einzelnen Standorten von der Notwendigkeit weiterer Ausbaumaßnahmen auszugehen: „Viele Mädchen und Jungen besuchen die Kitas bereits in ganz jungen Jahren. Ein solches Verhalten nimmt auch in solchen Einzugsbereichen stetig zu, wo das in den letzten Jahren noch nicht der Fall war“, betont Hallerbach und weist darauf hin, dass in Anlehnung an die in den letzten zehn Jahren gestiegenen Kinderzahlen kreisweit rund 1700 Kita-Plätze hinzugekommen sind. Regionale „Hot-Spots“ etwa in Breitscheid, Neustadt und St. Katharinen erfordern zudem weitere Lösungen zur Schaffung von Betreuungsplätzen. Aktuell befinden sich mit Dierdorf, Kleinmaischeid, Bonefeld, Hardert und Erpel Baumaßnahmen an fünf Standorten in der Umsetzung; weitere Baumaßnahmen sollen kurzfristig hinzukommen.

Der Einfluss der neuen Förderrichtlinien

Hintergrund der neuen Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Neuwied, die der Kreistag ebenfalls beschlossen hat, ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 8. Dezember 2022. Demnach müssen sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in der Regel mit 40 Prozent an den notwendigen Baukosten einer Kita beteiligen. Bislang erfolgte eine Förderung von Plätzen mit einer Platzpauschale.

Die neuen Richtlinien gelten rückwirkend ab dem 1. Juli 2021 und werden bereits bei den vom Kreistag ebenfalls auf den Weg gebrachten Zuschussmaßnahmen für insgesamt neun Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen an Kitas des Landkreises in Asbach, Windhagen, Rheinbrohl, Dierdorf, Kleinmaischeid, Bonefeld, Hardert, Erpel und Rheinbreitbach mit einem Gesamtvolumen von 6.350.649 Euro angewendet.

Aufgrund der neuen Förderrichtlinien ergeben sich im Vergleich mit den alten Fördersätzen insgesamt 4.088.649 Euro an Mehrausgaben. „Wie es zurzeit aussieht, stehen in den nächsten Jahren noch Fördermittel in Höhe von insgesamt 7,2 Millionen Euro inklusive der neu beschlossenen Fördermaßnahmen zur Auszahlung an. Dies wird für den Kreishaushalt eine enorme Herausforderung sein“, betont Landrat Hallerbach abschließend.