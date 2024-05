Plus Ulmen So steht es um die Kommunalwahl in der VG Ulmen: Nur vier Gemeinden ohne Bürgermeisterkandidat Von Dieter Junker i Vier Parteien beziehungsweise politische Gruppierungen treten bei der Wahl für den Verbandsgemeinderat an. Foto: David Ditzer In 12 der 16 Gemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen treten am 9. Juni bei der Bürgermeisterwahl eine Bewerberin oder ein Bewerber an. Wo es keinen Kandidaten gibt, wo es gleich mehrere gibt, und wo welche Listen aufgestellt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Auch für die beiden Ortsvorsteherwahlen haben sich Kandidaten gefunden. Lediglich in vier Gemeinden, in Auderath, Gevenich, Gillenbeuren und Filz, fallen die Bürgermeisterwahlen aus, hier müssen die neu gewählten Gemeinderäte in ihrer konstituierenden Sitzung eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister wählen. In drei Gemeinden sowie in einem Ortsbezirk treten dabei jeweils zwei Kandidaten ...